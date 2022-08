Cinco pessoas acertam na Nota Premiada e receberão R$ 20 mil cada

No último sorteio da Nota MS Premiada realizado no sábado (30), cinco consumidores acertaram as dezena sorteadas e deverão receber o prêmio de R$ 20 mil cada. Os números sorteados foram 03, 05, 19, 26, 43, 51.

Foram dois moradores de Campo Grande,, um de Naviraí, um de Nova Alvorada e outro de Dourados, todos recebendo o valor integral de R$20 mil reais. Mais 337 moradores foram contemplados na quina e receberão R$ 593,47 cada.

O Nota MS Premiada é um programa do Governo de Mato Grosso do Sul que visa estimular consumidores do Estado a exigirem a entrega do documento fiscal no momento da realização das compras, ou seja, a famosa notinha, que é entregue no caixa do estabelecimento. Ao exigir a inserção do CPF (Cadastro de Pessoa Física) na nota, é gerado um número da sorte ao consumidor para sorteios futuros.

Os ganhadores tem o prazo de 90 dias para cadastrar os dados bancários no site da Nota MS Premiada para realizarem a retirada do prêmio. Os sorteios seguem o mesmo padrão da Mega-Sena da Caixa Econômica Federal. Para conferir os ganhadores dos sorteios, o consumidor deve entrar no site https://www.notamspremiada.ms.gov.br/ e inserir o CPF na aba “Confira se você foi sorteado nos últimos 90 dias”.