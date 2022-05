Prefeito de Pedro Juan Caballero tem morte cerebral

O médico David Peña confirmou nesta noite (21) sábado, a morte cerebral do prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, no Hospital Viva a Vida, cidade paraguaia na fronteira entre Brasil e Paraguai. “Não há fluxo cerebral. Isso somado às avaliações determinam que seu cérebro parou de funcionar 100%”, disse o médico em coletiva.

O prefeito foi atingido por sete tiros, dois deles no pescoço. No hospital, a vítima sofreu parada cardíaca e foi reanimado pela equipe médica que conseguiu reverter a situação previamente.

Atentado

José Carlos Acevedo estava em frente da sede do Palácio da Justiça, quando pistoleiros se aproximaram e efetuaram aproximadamente 10 tiros. José foi atingido por sete e logo foi socorrido em estado grave para o hospital Viva Vida, onde foi internado e passou por uma cirurgia delicada.

