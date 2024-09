Polícia prende dois homens por roubo e tráfico de drogas em São Gabriel do Oeste

A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira (14), dois homens por roubo e tráfico de drogas, em São Gabriel do Oeste, município distante 144 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 57 anos foi vítima da dupla no início deste mês.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, no dia 06 de setembro, um homem de 57 anos foi vítima de um roubo à mão armada, na Rua Curicacas, entre a Rua Uirapuru e a Rua Pica Pau, em São Gabriel do Oeste.

Quando chegou ao local foi surpreendido por dois homens, um deles armado com uma pistola preta. Os agressores exigiram que a vítima pagasse uma suposta dívida de R$ 1,5 mil. Ao negar o pagamento do valor, a vítima foi agredida com socos que provocaram ferimentos na cabeça, além de ter sua carteira roubada e celular roubados pelos criminosos.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima afirmou que não possui dívidas, desavenças e não é usuário de drogas. O caso foi relatado à Polícia Civil, que iniciou investigação, para identificar os autores e recuperar os bens roubados.

Durante a investigação, dois indivíduos foram apontados como suspeitos da prática delituosos, ambos com 23 anos e envolvidos em outros crimes na cidade. Um já havia sido preso por roubo anteriormente, mas foi solto recentemente, e o comparsa possui em seu histórico condenação por tráfico de drogas. Durante as investigações, a vítima e testemunhas reconheceram com precisão os autores do fato.

A Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, representou pela prisão preventiva dos autores, a qual foi deferida pelo juízo da 2ª Vara de São Gabriel. No momento das prisões, os policiais também encontraram uma balança de precisão, dinheiro trocado e um invólucro, contendo pasta base de cocaína, além do celular que foi roubado da vítima, o qual foi apreendido e entregue ao verdadeiro proprietário.

De acordo com o delegado Matheus Vital, “esta operação evidencia o comprometimento da Polícia Civil para com a segurança e a paz social do município de São Gabriel do Oeste”, comentou.

