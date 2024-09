Marina Silva elogia cooperação com MS no combate aos incêndios

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, afirmou durante entrevista, nesta terça-feira (17), que o governo federal envia brigadistas para atuar em conjunto com militares dos Estados nos incêndios florestais que têm ocorrido pelo país, e deu o exemplo da cooperação que é feita em Mato Grosso do Sul em áreas indígenas, da União, estatais e particulares.

Marina Silva destacou que, no Estado, 85% dos equipamentos utilizados são federais. Falou também que o trabalho é feito diariamente para combater incêndios e que eles estão sendo extintos, porém a dificuldade é que “de 7 a 10 incêndios vão surgindo a cada semana no Pantanal”.

Ainda com relação ao bioma, ressaltou que se observa uma ignição mais rápida do fogo: em cerca de 20 minutos, um grande incêndio pode começar. Isso, diante da pior seca já registrada nos últimos 70 anos, baixa umidade relativa do ar e fortes rajadas de vento, contextualizou Marina.

A ministra foi a entrevistada pelo programa “Bom dia, Ministro”, da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação), ligada ao Governo Federal.

Na tarde desta terça-feira (17), o governo federal deve anunciar um pacote de medidas e abertura de crédito extraordinário para combater os incêndios no Brasil.

O anúncio deve ser feito em conjunto com governadores, além de representantes do Judiciário e do Legislativo, a partir das 15h30.

