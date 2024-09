Operação Vagus: quadrilha que atua em MS e outros estados tem R$ 82 milhões bloqueados

A Operação Vagus foi deflagrada pela PF (Polícia Federal) na manhã desta terça-feira (17), em Mato Grosso do Sul. A operação mira uma “complexa rede criminosa de abrangência internacional”, responsável por crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.

Segundo informações da PF, a investigação se concentra em cinco núcleos autônomos que teriam movimentado mais de R$ 82 milhões de origem ilícita, ao longo de dois anos. Desse valor, grande parte vindos de câmbio ilegal e tráfico de drogas.

A ação envolve 190 policiais federais e conta com apoio da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai). No total, o trabalho é para cumprir 34 mandados de busca e apreensão, seis de prisão preventiva, quatro de prisão temporária, além de outras medidas cautelares, nas cidades de Ponta Porã (MS), Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), São Paulo (SP), São Caetano do Sul (SP), Natal (RN), Chuí (RS), Bagé (RS) e Aceguá (RS).

Ainda de acordo com a polícia, o esquema de lavagem de dinheiro de amplitude internacional envolve bancos paralelos que se utilizam de pessoas físicas e jurídicas para movimentação de recursos de origem ilícita, direcionando depósitos e transferências bancárias para terceiros utilizados como laranjas e para comércios, principalmente supermercados, em regiões de fronteira. Posteriormente, os recursos são desviados para casas de câmbio no exterior e permanecem à disposição das organizações criminosas.

O nome Vagus, que em latim significa “errante”, faz alusão ao comportamento de um dos investigados que fazia frequentes deslocamentos pelo Brasil para fazer depósitos diretamente em agências bancárias.