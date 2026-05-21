Polícia prende casal em flagrante por tráfico de drogas e associação em Naviraí

Nas buscas realizadas na residência dos dois no bairro Residencial Ipê, foram encontrados 337 comprimidos de ecstasy tipo “Abacaxi”, 48 comprimidos de ecstasy tipo “Royal Salute” entre outros

Na manhã desta quinta-feira (21), a polícia prendeu um casal investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Naviraí. Um homem de 29, e a esposa de 23 anos foram os detidos no município.

A ação foi coordenada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, com apoio de policiais civis da Delegacia Regional de Polícia (DRP) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

As investigações tiveram início em dezembro de 2025, quando o masculino passou a ser monitorado pela Polícia Civil de Naviraí após surgirem indícios de envolvimento com o comércio ilícito de drogas, especialmente drogas sintéticas. Conforme as apurações avançaram, os investigadores identificaram indícios de continuidade e reiteração da atividade criminosa, inclusive mediante movimentações financeiras suspeitas e análise de elementos telemáticos relacionados ao investigado.

Diante do aprofundamento das investigações, a Polícia Civil representou judicialmente pela expedição de mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos, medidas que foram deferidas pelo Poder Judiciário da Comarca de Naviraí/MS. Os mandados foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, culminando na prisão em flagrante dos investigados.

Durante as buscas realizadas na residência do casal, localizada no bairro Residencial Ipê, os policiais civis localizaram grande quantidade de entorpecentes, principalmente drogas sintéticas. Foram apreendidos 337 comprimidos de ecstasy tipo “Abacaxi”, 48 comprimidos de ecstasy tipo “Royal Salute”, dois comprimidos de ecstasy tipo “Google”, além de três cartelas contendo 814 micropontos de LSD.

Também foram localizados aproximadamente 1,18 quilo de maconha, cerca de 130 gramas de haxixe, sementes de maconha, balança digital de precisão, embalagens plásticas tipo ziplock e objetos utilizados no preparo e fracionamento das drogas.

Após a prisão o casal foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Naviraí onde se encontram a disposição da justiça.

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