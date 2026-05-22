Sexta-feira (22) será de temperatura amena em MS

Com a temperatura amena nesta sexta-feira (22), segundo o Clima Tempo, um novo cavado pode provocar pancadas de chuva no sul, sudoeste e em pontos do interior do Estado.

Campo Grande amanhece com temperatura mínima de 16°C, céu com muitas nuvens e previsão de chuvas isoladas durante a tarde.

Outros municípios

Na Cidade Branca, Capital do Pantanal, a mínima será de 13°C ao amanhecer, e a máxima pode chegar a 25°C.

Em Dourados, a mínima será de 15°C e a máxima, de 24°C.

Temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 8-13°C e máximas entre

14-21°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 10-17°C e máximas entre 18-23°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 13-18°C e máximas entre 20-28°

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