Operação “Piratas da Fronteira” cumpre cinco mandados de busca e apreensão em Dourados

Investigação teve início ainda no ano passado por monitoramento de um grupo criminoso que se passava por policiais e abordava motoristas que transportavam produtos contrabandeados e descaminhados na região

Nesta quinta-feira (21), cinco mandados de busca e apreensão deferidos no âmbito de uma investigação que apura uma associação criminosa responsável por roubos a contrabandistas na região de Dourados.

Os mandados foram cumpridos pelo SIG/NRI (Setor de Investigações Gerais/ Núcleo Regional de Inteligência) de Dourados, juntamente com a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira)

A investigação teve início ainda no ano passado, quando as unidades policiais iniciaram monitoramento acerca de um grupo criminoso que estava se passando por policiais e abordava motoristas que transportavam produtos contrabandeados e descaminhados na região. Os criminosos anunciavam o assalto e subtraíam o veículo e a carga, empregando armas de fogo e violência contra as vítimas.

No mês de janeiro, o líder do grupo criminoso foi preso em flagrante logo após um roubo praticado em Dourados, ocasião em que os autores subtraíram uma carga de perfumes e ainda realizaram disparos na direção das vítimas. Logo em seguida, no início do mês de março, outros três integrantes também foram presos após cumprimento de mandados de prisão preventiva.

No decorrer da apuração, outra envolvida com a associação criminosa e dois receptadores dos produtos contrabandeados foram identificados. Esses três indivíduos foram alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos em 5 endereços relacionados a eles na data de hoje.

Na loja de um deles, um suspeito de 40 anos, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com 4 munições intactas, 396 fontes de carregador de aparelho celular e 335 fones de ouvidos.

Ele foi conduzido à sede do SIG/Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Os outros investigados também foram conduzidos para interrogatório em relação ao seus envolvimentos na empreitada criminosa.

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