Polícia prende autores de homicídio ocorrido em Sonora

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil, prendeu na quarta-feira (17), dois homens, de 22 e 24 anos, suspeitos de terem cometido um homicídio contra um idoso de 62 anos, em Sonora, município localizado na região norte o Estado, distante 360 km de Campo Grande. O crime aconteceu na casa da vítima, em fevereiro de 2024.

A prisão foi feita no contexto da operação “Protetor Divisas e Fronteiras”, coordenada pelo Ministério da Justiça e de acordo com as investigações, a vítima foi atingida por dois tiros, sendo um na cabeça, e morreu no local. Os criminosos teriam como objetivo o assassinato do genro do idoso, que conseguiu escapar.

Ainda conforme a informações da polícia Civil, o crime estaria relacionado a briga de facções criminosas que assola o município do interior do estado. Os criminosos estavam foragidos desde a data dos fatos e por meio de diligências de inteligência, a Polícia Civil apurou que os indivíduos estariam escondidos em Campo Grande.

A dupla foi abordada e presa em via pública, no bairro Jardim Presidente. Na ocasião, foram confirmadas suas respectivas identidades e dado cumprimento aos mandados de prisão. Após os procedimentos legais, os presos permanecerão custodiados e à disposição da justiça.

Com informações da Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: