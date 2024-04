Massa de ar frio chega em MS e derruba temperaturas

Nesta quinta-feira (18), Mato Grosso do Sul amanheceu sob influência de uma massa de ar frio, que provocou queda nas temperaturas. Após uma trégua na intensidade das chuvas, os termômetros marcaram 10,7ºC em Amambai e 15,3ºC em Campo Grande durante a manhã.

De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), outras localidades registraram temperaturas amenas no início do dia. Rio Brilhante marcou 11,5ºC, Dourados 12,8ºC, Sete Quedas e Paranhos 12ºC, e Ponta Porã, Iguatemi e Itaquiraí 13ºC. Maracaju, Mundo Novo e Eldorado registraram 14ºC, enquanto Bonito e Sidrolândia registraram 15ºC.

Apesar da pausa na chuva, ainda persiste a possibilidade de pancadas isoladas ao longo desta quinta-feira. Os meteorologistas explicam que a queda de temperatura é consequência direta da atuação da massa de ar frio sobre o Estado. Alertam ainda para um declínio que deve se estender até sexta-feira (19), embora os termômetros já demonstrem uma tendência de subida a partir do sábado (20).

Para Campo Grande, a previsão indica céu parcialmente claro, com a temperatura máxima podendo alcançar os 27ºC. Nas regiões sul e pantaneira do Estado, as máximas não devem ultrapassar os 24ºC em Ponta Porã e 26ºC em Dourados. Já em Porto Murtinho, Aquidauana, Corumbá e Coxim, as máximas podem chegar a 27ºC, 29ºC e 31ºC, respectivamente.

Outras localidades também terão temperaturas máximas agradáveis, com destaque para os 26ºC em Maracaju e Nova Alvorada do Sul, 27ºC em Bonito e Nova Andradina, 28ºC em Paranaíba e Água Clara, e 29ºC em Três Lagoas.

Com informações do Inmet e Cemtec.

