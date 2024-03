Traficante foge após capotamento de veículo carregado com quase 770 quilos de drogas em Caarapó

Na tarde de terça-feira (26), na cidade de Caarapó, localizada a 274 km de Campo Grande, um traficante perdeu o controle da direção e capotou o veículo em que estava, carregado com mais de 740 quilos de maconha e 27 quilos de skank pela rodovia MS-156.

De acordo com reportagem publicada no site Caarapó News, o acidente ocorreu nas proximidades do balneário municipal de Caarapó, em circunstâncias ainda não esclarecidas. O condutor do veículo conseguiu fugir do local antes da chegada da polícia, deixando para trás todo o carregamento de entorpecentes espalhado pela pista e o veículo tombado.

A placa do carro é do estado do Paraná, porém, após investigações, foi descoberto que a placa estava adulterada, pertencendo na verdade a Cairu, na Bahia. A polícia foi acionada e encaminhou o veículo e os entorpecentes para a Delegacia de Polícia Civil do município. Até o momento, o condutor segue foragido.

Com informações do site Caarapó News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: