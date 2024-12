Policia pede bloqueio bancário de foragido acusado de cometer homicídio em Campo Grande

Flávio Saad, de 49 anos, continua sendo procurado pela Polícia Civil, acusado de assassinar Ana Claudia Marques, de 44 anos e o namorado dela Carlos Augusto Pereira de Souza, de 49 anos. O crime ocorreu no dia 11 de novembro, no bairro Coophatrabalho.

A delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Analu Lacerda, também investiga o caso e pediu o bloqueio bancário de Flávio.

As investigação ocorrem desde o dia do ocorrido e qualquer informação sobre o homem podem ser repassadas a polícia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram