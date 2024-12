Mulher é presa com maconha em ônibus na MS-162, em Sidrolândia

Nesta manhã (02), uma mulher, de 31 anos, foi presa pela Polícia Militar do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) após ser flagrada com drogas na MS-162, em Sidrolândia.

A mulher viajava em um ônibus entre Ponta Porã e Campo Grande, quando foi abordada durante uma fiscalização de rotina na rodovia.

Os policiais encontraram uma mochila com 1,2 quilo de maconha. A suspeita confessou que a droga seria entregue ao marido, que mora em Sidrolândia.

Ela e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde a mulher foi autuada.

A operação foi realizada dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas na região.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram