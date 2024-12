Homem espanca mulher com barra de ferro e acaba esfaqueado; Polícia flagrou o crime

No último sábado (30), um homem de 28 anos foi preso após a polícia flagrar ele agredindo a esposa de 26 anos com uma barra de ferro no município de Chapadão do Sul.

A Polícia foi acionada por volta das 21h e quando policiais entraram na casa, eles flagram o homem batendo na vítima com uma barra de ferro. A mulher acabou esfaqueando o homem na tentativa de se defender. A agressão foi dentro do banheiro.

Ele teve ferimentos nas costas e braços e ela no rosto e nos braços. Ambos foram encaminhados para atendimento médico no hospital e em seguida para a delegacia.

A barra de ferro e a faca foram apreendidas.