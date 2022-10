MS está com concursos abertos em diversos municípios com mais de mil vagas

A semana em Mato Grosso do Sul iniciou com diversos concursos com inscrições abertas. São mais de mil vagas para diversas áreas e municípios para quem procura uma oportunidade de emprego. As vagas são destinadas para diversos níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 27 mil. Também há mais de 100 vagas para estágios.

UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

Professores

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu concurso para preencher 31 vagas de professor do magistério superior. O período de inscrições vão de 11 de outubro a 3 de novembro, podendo pedir isenção de 12 a 14 de outubro. Os salários variam de R $2.688 mil a R$ 10,074 mil, conforme regime de trabalho e título.

Para o câmpus de Campo Grande, são ofertadas oito vagas em cursos como Odontologia, Medicina, Farmácia e Comunicação Social e Jornalismo. Também foram disponibilizadas vagas para municípios de Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Coxim, Nova Andradina, Naviraí e Três Lagoas. O salário varia de acordo com o regime de trabalho, que pode ser de dedicação exclusiva ou auxiliar, com carga horária de 20 horas. As inscrições serão realizadas de forma online (www.concuros.ufms.br), com uma taxa de R$ 250,00. O concurso prevê isenção e as regras com todos os detalhes podem ser conferidas no edital.

Técnico administrativo

A UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) abriu novo concurso público para o cargo de técnico administrativo. São 84 vagas para cargos em Campo Grande e outros sete municípios do Estado. O salário deve variar de R$ 2.446,56 a R$ 4.180,66 e acréscimo de auxilio alimentação.

As inscrições devem iniciar na próxima terça-feira (18) e irão até o dia 7 de novembro, com valor de R$ 100 de taxa de inscrição. Os interessados também poderão pedir isenção do pagamento da taxa, se for enquadrado em um dos requisitos como possuir CadÚnico ou ser doador de medula óssea por exemplo.

No total são 84 vagas: 25 vagas para Campo Grande para os cargos de assistente em administração, 27 para técnico de Tecnologia de Informação e 16 para técnico de laboratório; também serão disponibilizadas vagas para Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana, Coxim, Naviraí, Paranaíba e Chapadão do Sul para os mesmo cargos da Capital.

Para os cargos, o requisito mínimo é ter o Ensino Médio Profissionalizante ou o Ensino Médio Completo com curso técnico, conforme cargo escolhido. Para estas funções, o salário inicial é de R$ 2.446,96 e auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00.

MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul já abriu as inscrições para o concurso público para provimento de sete vagas para Promotor de Justiça substituto e dos que vagarem, até dois anos após a homologação.

Das sete vagas, seis são para ampla concorrência e uma para cota de negros. O salário para a vaga é de R$ 27.363,98.

As inscrições vão até 17 de outubro de 2022 no site do Instituto AOCP, organizador do certame, neste link. O valor da inscrição é de R$ 270. A data provável da prova é 4 de dezembro de 2022.

Bombeiros e PMMS

O concurso dos Bombeiros e da Polícia Militar de Mato Grosso Sul abriu edital no mês de setembro. Das 780 vagas, 520 são para a PM, distribuídas entre 500 para soldado e 20 para Oficial. Quanto às vagas disponibilizadas para o Corpo de Bombeiros, correspondem a 260, com 250 vagas para soldado e 10 para Oficial.

Para ingresso na PM e BM nas vagas destinadas a soldados, a exigência é de Nível Superior, sem distinção de vagas entre candidatos do sexo feminino e masculino. Já em relação às vagas para Oficiais, é exigido Bacharelado em Direito, para ambas corporações, e também não há distinção de vagas entre homens e mulheres.

As inscrições seguem no período de 23 de setembro a 03 de novembro pelo site www.idecan.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 188,80. De acordo com o cronograma do concurso as provas estão distribuídas entre os dias 04/12 (Soldado PM) – período matutino, 11/12 (Soldado BM) – no período matutino, 04/12 (Oficial PM) – período vespertino e 11/12 (Oficial BM) – período vespertino.

Câmara de Pedro Gomes

A Câmara de Pedro Gomes vai preencher seis vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais com ensino fundamental, médio e superior.

Segundo o edital, estão disponíveis os cargos de Contador (1), Assistente Administrativo (2), Agente Administrativo (1) e Auxiliar de Serviços Diversos (2). São 40 horas de jornada semanal, com salários que variam entre R$ 649,05 e R$ 3.006,54. Os valores abaixo do salário mínimo terão complementação.

As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, até as 23h59 do dia 2 de janeiro de 2023 (horários de MS), no site da Fapec, neste link – o edital também pode ser conferido lá.

Prefeitura de Deodápolis

A Prefeitura de Deodápolis divulgou a abertura do concurso com 136 vagas de níveis alfabetizado, fundamental incompleto e completo, médio/técnico e superior e salários que chegam a R$ 15,6 mil. As oportunidades variam, mas são para Costureira, Cozinheira de Hospital, Motorista, Técnico em Informática, Advogado, Educador Físico Esporte, Médicos e Professores. O cargo com mais vagas é o de Serviços Gerais, com 11 vagas de nível alfabetizado.

O profissional vai exercer suas funções em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração que alterna entre R$ 1.212,00 a R$ 15.635,58. O edital com as vagas e salários pode ser conferido neste link. As inscrições acontecem até 26 de outubro de 2022 no site do Ippec, neste link. As taxas de inscrição têm valores que variam de R$ 40 a R$ 120.

Prefeitura de Sonora

A Prefeitura de Sonora está com vagas para equipes da saúde, com salário que chega a R$ 5,2 mil. As vagas serão preenchidas de acordo com a necessidade, obedecendo à ordem de classificação para o cargo de fonoaudiólogo e técnico de enfermagem.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de outubro, presencialmente, na Gerência Municipal de Saúde, das 7h às 11h, com o formulário de inscrição e cópia dos documentos pessoais. O edital pode ser conferido clicando aqui, a partir da página 276.

Para o cargo de fonoaudiólogo, há apenas uma vaga disponível. É exigido ensino superior completo em fonoaudiologia, diploma de conclusão de curso e registro profissional ativo no órgão competente. São 40h semanais e remuneração inicial de R$ 5.232,39.

Já para técnico de enfermagem, o candidato deve ter ensino médio completo, conclusão em curso técnico de enfermagem e registro profissional no órgão competente. São quatro vagas para o quadro de servidores, sendo 40 horas trabalhadas e salário de R$ 2.257,11.

Prefeitura de Batayporã

A Prefeitura de Batayporã está com as inscrições abertas para processo seletivo com 5 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários que vão até R$ 1,9 mil.

Conforme edital, as oportunidades são para os cargos de professor de Língua Inglesa e Arte, atendente de creche, auxiliar de serviços gerais e monitor de transporte escolar. A carga de trabalho semanal para professor é de 20 horas, já para as funções administrativas, a jornada é de 40 horas. Os salários variam de R$ 1.308,96 a R$ 1.979,50.

As inscrições acontecem até o dia 21 de outubro, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, na rua Levino Lopes da Silva, nº 1243, no Centro. A ficha de inscrição e demais informações do certame estão disponíveis em edital, neste link, a partir da página 39.

Prefeitura de Costa Rica

Prefeitura de Costa Rica está com inscrições abertas para processo seletivo destinado à contratação de professores, em caráter temporário. O certame é para cadastro reserva.

Para participar, é necessário possuir ensino médio no magistério ou graduação completa em nível superior, com licenciatura na área de interesse. Os docentes terão salário mensal entre os valores de R$ 1.950,76 a R$ 3.511,37, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. As inscrições acontecem até 20 de outubro, pela internet, no site do KLC Concursos. A taxa de inscrição é de R$ 20.

Prefeitura de Camapuã

Prefeitura de Camapuã divulgou a realização de Processo Seletivo também para formar cadastro reserva para profissionais da educação. A remuneração varia entre R$ 1.212 e R$ 2.135 por jornadas de 24 a 40 horas semanais.

Há oportunidades para Professor de Arte e Educação Física, Professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Assistente Educacional Inclusivo e Monitor Escolar. As inscrições acontecem presencialmente, entre 17 e 21 de outubro, na Prefeitura Municipal de Camapuã, na Rua Bonfim, nº 441, no Centro, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. O edital pode ser conferido neste link, a partir da página 49.

Estágios

A empresa de fabricação de bioprodutos Suzano está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Superior Raízes do Futuro, com 21 vagas disponíveis para Mato Grosso do Sul.

Há oportunidades para atuação nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas da companhia. Para participar, é necessário ter formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, além de disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade da área e unidade.

A empresa oferece plano de carreira e benefícios como auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.

As inscrições ficam abertas até o dia 19 de outubro, e podem ser realizadas por meio do site, neste link. Para mais informações sobre o Programa de Estágio Superior Raízes do Futuro, basta acessar @talentosuzano no Instagram.

Dourados

Estudantes dos ensinos médio e superior de Dourados e região têm a chance de entrar no mercado de trabalho através de vagas de estágio, com bolsas de R$ 600 e R$ 1 mil. Pessoas com 16 anos ou mais podem participar. A carga horária varia de 4 a 6 horas diárias, no período matutino, vespertino ou noturno. Em todas as oportunidades, há possibilidade de efetivação do estagiário na empresa e auxílio-transporte.

As vagas são para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, e também para acadêmicos de Pedagogia, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Publicidade e Propaganda e Ciências Contábeis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando aqui.

IEL-MS

O IEL-MS está com 115 vagas de estágio para as cidades de Campo Grande, Dourados, Ribas do Rio Pardo e Itaporã, com bolsas que podem chegar até R$ 1,5 mil. Mesmo que o candidato não encontre a vaga pretendida na relação, é possível cadastrar o currículo no banco de dados do IEL, assim o estudante pode ser recrutado futuramente quando uma nova oportunidade que caiba no seu perfil surja.

Para cadastrar o currículo e saber mais detalhes sobre as vagas oferecidas, os interessados devem acessar a página do SNE-MS, neste link, ou entrar no site do IEL-MS.

MSGás

A MSGás (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo aberto com vagas para cadastro reserva de estagiários de nível superior, em Campo Grande e Três Lagoas. Auxílios chegam a R$ 1,1 mil.

Na Capital, as oportunidades são para Administração, Análise de Sistemas/Ciências da Computação/ Processamento de Dados, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo e/ou Publicidade e Propaganda), Direito, Engenharia Ambiental/ Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica.

Para Três Lagoas, as vagas são para Administração, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação. O edital pode ser conferido neste link. O estagiário vai ter de quatro a seis horas diárias e contará com bolsa-auxílio de R$ 621,00 a R$ 1.133,56, além de auxílio-transporte. As inscrições acontecem até 21 de outubro, pelo site da MSGÁS, neste link.