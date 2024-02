Polícia paraguaia destrói 21 toneladas de maconha em fazendas

Por meio de intervenções em uma área rural conhecida como Colônia Agustín Romero Pereira, em Yby Yaú, funcionários da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), do Paraguai, conseguiram localizar diversas plantações de maconha.

Na região também foram encontrados centros de processamento da droga e feita a erradicação de sete hectares de cultivos, o que resultaria em rendimento final de pelo menos 21 toneladas da droga.

Na avaliação da Senad, a operação causou prejuízo de pelo menos 630 mil dólares considerando o valor da droga em território paraguaio. Entretanto, o montante pode ser ainda três vezes maior, considerando outros mercados internacionais.

