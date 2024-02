Waldir Marques é nomeado como substituto de Divoncir no TJMS

O Juiz de Direito Waldir Marques será o novo desembargador do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), substituindo Divoncir Schreiner Maran, afastado após o início das investigações da Operação Tiradentes.

A nomeação foi publicada nesta sexta-feira (9) no Diário da Justiça, conforme decisão proferida pela ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça e assinada pelo presidente do TJMS, Sérgio Fernandes Martins.

Marques atuará no gabinete processual do gabinete de Divoncir, na 1ª Câmara Civil e 1ª Seção Civil, a partir de sua nomeação, até ulterior deliberação, em todos os órgãos colegiados do Tribunal.

Operação Tiradentes

A Polícia Federal cumpriu na manhã de ontem (8), mandados de busca e apreensão contra o desembargador Divoncir Maran, familiares e outros investigados, durante ação da Operação Tiradentes, que investiga crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O estopim para as investigações foi a soltura do narcotraficante Gerson Palermo, em abril de 2020, em liminar assinada por Divoncir. Palermo estava sentenciado a 125 anos de prisão e após sua soltura, quebrou a tornozeleira eletrônica e fugiu, apenas oito horas depois da concessão da liberdade domiciliar.

O relator do processo, Luís Felipe Salomão, disse que o comportamento do desembargador ao conceder a liminar, deveria ser apurado pelo CNJ, por ser “um fato grava, que merece ser investigado”. Além do envolvimento com o tráfico, Palermo também era condenado pelo assalto a um boeing, em 2000.

