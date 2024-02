Se programe: veja o que abre e fecha na Capital no período de Carnaval

Após um janeiro que muitos consideraram ‘lento’, fevereiro já chegou com tudo e ainda trouxe uma das festas mais esperadas para o brasileiro, o Carnaval, com festas que ocorrem até a terça-feira (13). Entretanto, na segunda-feira (12) há ponto facultativo e na quarta-feira (14), a folga vai até às 13h. Confira o que abre e fecha na Capital:

Bioparque Pantanal

Como de costume, o Bioparque Pantanal funcionará normalmente no sábado (10) e estará fechado para manutenção interna no domingo (11) e na segunda-feira (12). Na terça (13) e quarta-feira (14), o atendimento ao público acontece em horário especial, das 8h30 às 14h30.

As visitas retornam normalmente na quinta-feira (15), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, e devem ser agendadas previamente pelo site oficial do local.

Bancos

Conforme determinação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), não haverá atendimento nas agências na segunda e terça-feira. A determinação também vale para as compensações bancárias, incluindo TED. O Pix, que funciona 24h todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.

Comércio

A Câmara de Diligentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), informa que será facultativo, ou seja, cada empresa deve decidir se abrirá ou não.

Mercados

A AMAS (Associação sul-mato-grossense de supermercados) indicaram que os estabelecimentos irão funcionar normalmente durante o feriadão de Carnaval.

Shoppings O Shopping Bosque dos Ipês irá funcionar das 10h às 22h de sábado (10) à terça-feira (13). No domingo (11), as lojas funcionam do meio-dia às 20h e a praça de alimentação das 10 às 21h. Já o Shopping Campo Grande funcionará normalmente todos os dias, das 10 às 22h.

No Shopping Norte Sul Plaza, no sábado (10) e segunda-feira (12) funcionará das 10h às 22h; no domingo (11) e na terça-feira (13) as lojas satélite funcionam do meio-dia às 20h e as lojas ancoras e praça de alimentação das 11h às 21h. Na quarta-feira é das 11h às 21h. O Pátio Central funcionará das 8h às 19h (lojas e quiosques) e 8h às 20h (praça de alimentação) na segunda e terça-feira; na quarta-feira das 11h às 19h (lojas e quiosques) e 11h às 20h (praça de alimentação). Bares e restaurantes A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) pontua que a data não é feriado, portanto, os estabelecimentos podem abrir normalmente conforme o horário habitual de funcionamento. Ônibus Na segunda-feira as operações seguem normalmente, como é feito nas férias escolares. As linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 irão operar em função das necessidades das indústrias. Já na terça-feira opera um plano semelhante ao dos sábados.

Na Quarta-feira de Cinzas volta ao mesmo plano da segunda-feira a partir das 10h, todas as linhas deverão retornar à operação normal no sentido bairro/terminal e/ou terminal/centro. “A Agetran reforça que, nos dias 12 e 13, Campo Grande terá uma linha especial, que sairá da Praça Ary Coelho até a Praça do Papa, onde acontecerão os desfiles das escolas de samba da Capital. O primeiro tem previsão de sair às 18h e o último, 19h20, será utilizado os pontos de parada da linha 085”.

Hemosul

A maioria das unidades do Hemosul no Estado estarão fechadas no feriado, com horários especiais para suprir a demanda. No sábado (10), apenas o Hemosul Dourados funcionará das 7h às 12h. Na segunda-feira (12), o Hemosul Coordenador abre das 7h às 17h. No mesmo dia, o Hemosul Coxim funcionará das 7h às 12h e das 13h às 17h, já o de Três Lagoas abre das 7h às 12h.

Na quarta-feira (14), o Hemosul Coordenador e de Corumbá retornam normalmente a partir das 13h, seguindo até às 17h. Na quinta-feira (15), o Hemosul da Santa Casa, HRMS, Três Lagoas e Ponta Porã voltam a funcionar das 7h às 12h. O município de Paranaíba abre no mesmo horário, porém fecha às 11h.

Polícia Civil

Entre sexta-feira (9) e quarta-feira (14), a Polícia Civil vai realizar a Operação Carnaval, intensificando as ações de combate ao crime na capital e no interior para que todos possam curtir a folia com segurança.

Por isso, funcionarão apenas a 1ª Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), a 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada no bairro Moreninha II, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol) e a Depac Centro. Essas unidades estarão disponíveis para registro de ocorrências. As demais reabrem na próxima quinta-feira (15).

Detran

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que não haverá atendimento ao público nas agências de todo o Estado entre segunda (12) e terça-feira (13). As unidades retornam normalmente na quarta-feira (14), a partir das 13h.

O órgão reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran MS.

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) informa que não terá atendimento na segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14) de manhã. O atendimento volta normalmente na a partir das 13h na quarta-feira (14).

Casa da Saúde

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde não terá atendimento ao público na segunda-feira (12) e terça-feira (13) em período integral e na quarta-feira pela manhã devido ao Carnaval e ponto facultativo.

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e de ação judicial. Para renovação das solicitações e dispensação de medicamentos o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30. A SES orienta que a população retire seus medicamentos até sexta-feira (9).

O órgão retorna com o atendimento normal na quarta-feira (14) às 13h.