Polícia Nacional prende sequestradores de fazendeiro brasileiro na fronteira

Após fiscalizações realizadas pelos agentes do Departamento Anti-Sequestro, de Pedro Juan Caballero, cinco pessoas foram presas acusadas de envolvimento a sequestros realizados na região de fronteira. A operação aconteceu na noite de ontem (18).

Os detidos foram identificados como Jorgelino Aquino Romero, Julio López Giménez, Manuel Martínez, Lídio Alvarenga e Cláudio Aguirre, acusados de pertencer a quadrilha de sequestradores lideradas por Hugo Cézar Lazarte Arguello, que morreu em confronto com a Polícia Nacional no dia 24 de março.

Segundo a polícia paraguaia, os sequestradores foram presos na Operação “San Patrício 2″, ocorrida na noite de ontem.

Conforme divulgado pelo Porã News, a quadrilha realizava sequestros e assaltos em propriedades rurais em Pedro Juan Caballero, Zanja Pytã e Cerro Corá. Um desses sequestros foi do fazendeiro brasileiro, Irineo Bello, que foi privado em liberdade junto com o seu filho, após o pagamento de US$ 100mil por familiares aos sequestradores.

