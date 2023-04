Motociclista morre em colisão com caminhonete em cruzamento

O motociclista Adilson Rodrigues Guimarães Júnior, 28 anos, morreu na tarde de ontem (18), após colidir em uma caminhonete, no cruzamento das ruas 15 de junho com a Joaquim Martins, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

O condutor da caminhonete, de modelo Toyota Hilux, relatou ao site Rádio Caçula, que seguia pela 15 de junho, quando parou o veículo, no cruzamento com a Joaquim Martins. Segundo a imprensa local, o veículo estava na preferencial.

Ainda durante o relato, o condutor falou que estava com a visibilidade dificultada, por conta de um caminhão estacionado na via. Em baixa velocidade, para ter uma melhor visão, o motorista saiu com o veículo, quando foi atingindo pela motocicleta.

A vítima conduzia uma Honda Bros, quando sofreu a pancada. A motociclista caiu ao solo desacordado e precisou ser reanimado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos, morrendo a caminho do hospital.

O caso foi registrado na delegacia como homicídio simples na direção do veículo automotor.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.