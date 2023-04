Instabilidades provocam frente fria com mínima de 10°C em MS

A previsão do tempo para o dia 19 de Abril aponta declínio no estado de Mato Grosso do Sul. A meteorologista Valesca Fernandes afirma que a queda na temperatura é devido ao avanço de uma massa de ar fria em razão da passagem da frente fria no estado.

Além disso, é previsto chuva para toda região norte de MS, sendo as demais localidades do estado com tempo firme; sol e céu nublado.

Nos próximos dias a previsão segue com números baixos variando entre 10 a 12°C graus principalmente na região sul do estado. Em Iguatemi a temperatura é de 10,3 graus, Amambai 11,2°C e em Campo Grande 17,1°C. Para o dia 21 abril, entre os dias 25 e 26 de abril de 2023, devido a passagem de outra frente fria, espera-se queda mais acentuada do clima e as temperaturas mínimas devem oscilar entre 7 e 10°C, principalmente no sul do estado.

Alerta:

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas para Mato Grosso do Sul de chuva e declínio de temperatura com validade até o fim da tarde de seta-feira (21) feriado de Tiradentes.

O alerta de chuva, de nível amarelo, indica precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Este vale para a região norte do Estado.

Já o segundo alerta, também amarelo, indica Declínio de Temperatura para todo o Mato Grosso do Sul. O declínio será entre 3º a 5ºC, e representa leve risco à saúde. É preciso atenção redobrada para idosos, crianças e animais domésticos, grupos geralmente mais afetados durante mudanças bruscas de temperatura.

Para os meteorologistas da Climatempo, esta massa de ar frio tem potencial para fazer a “virada de chave” do verão para o outono, expressão usada para representar uma mudança de padrão nas características da atmosfera, que deve sair das condições úmidas e quentes (verão) e começar a mostrar um padrão mais seco e frio, típico do outono. Com essa massa de ar frio, a América do Sul deve efetivamente deixar o verão e entrar no outono.

Com informações de Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.