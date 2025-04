Polícia nacional do Paraguai investiga roubo de gado com matança ilegal na fronteira

A Polícia Nacional do Paraguai está investigando um caso de roubo de gado seguido de matança clandestina de animais, ocorrido na fazenda Ñe’a, localizada em Bella Vista do Norte, na fronteira com Bela Vista, Mato Grosso do Sul, no dia 04 de abril. A denúncia foi feita por um pecuarista brasileiro.

Segundo a denúncia, os criminosos abateram os animais, mas não foram identificados. Conforme informado pelo site Midiamax, apenas as carcaças foram encontradas no local do crime.

O promotor especializado em combate ao roubo de gado, Rodrigo Espínola, recebeu a denúncia e está coordenando as investigações.

A Polícia Nacional do Paraguai afirmou que os roubos de gado têm se tornado mais frequentes em várias cidades do país. Nos casos mais comuns, os criminosos utilizam rifles para abater os animais e depois os carneiam nas propriedades das vítimas.