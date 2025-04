Inmet emite alerta de chuvas intensas para o norte de Mato Grosso do Sul

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta para o norte de Mato Grosso do Sul, prevendo chuvas fortes em nove municípios da região. As precipitações podem variar entre 20 a 50 milímetros.

O alerta abrange as cidades de Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paranaíba, Pedro Gomes e Sonora. O Inmet destacou que há baixo risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia devido a descargas elétricas.

Além disso, o alerta de temporal continua em vigor até hoje (5) para 67 dos 79 municípios de MS. Para amanhã, além das chuvas no norte do Estado, espera-se uma queda na temperatura de até cinco graus em toda a região.