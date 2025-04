Peão fica gravemente ferido após cair de touro durante Festa de Peão em Inocência

Durante a Festa de Peão em Inocência, a 329 quilômetros de Campo Grande, um peão boiadeiro, conhecido como Johanderson, sofreu ferimentos graves ao cair de um touro e bater a cabeça. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (4), enquanto ele participava da montaria.

Segundo informações do site TL Notícias, o peão, que representava a cidade de Teodoro Sampaio-SP, caiu e foi atingido pela cabeça do touro, ficando inconsciente. O incidente foi registrado em vídeo e as imagens mostram Johanderson saindo do brete montando o touro e caindo poucos segundos depois na arena.

Após o acidente, a equipe de emergência do evento prestou os primeiros socorros e o encaminhou para o hospital local em Inocência. Contudo, devido à gravidade das lesões, ele foi transferido para Três Lagoas. Um boletim médico preliminar informou que o peão sofreu uma fratura facial e foi sedado, mas passou a noite sem mudanças no quadro clínico.