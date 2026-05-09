Dois homens são presos após perseguição com veículo furtado na BR-163

Fiat Strada furtada em Mato Grosso foi recuperada em Pedro Gomes

Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (8) após uma perseguição na BR-163, em Pedro Gomes. A ação terminou com a recuperação de uma Fiat Strada branca furtada no distrito de Ouro Branco, em Mato Grosso.

Segundo informações divulgadas pela polícia, equipes de Pedro Gomes receberam o alerta sobre o furto por volta das 7h45 e seguiram até a região onde o veículo teria sido visto.

Ao localizarem a caminhonete, os policiais deram ordem de parada ao motorista, que fugiu pela rodovia sem obedecer aos sinais da viatura.

Durante a fuga, o condutor chegou a jogar o veículo na direção da viatura policial, iniciando a perseguição.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil de Sonora ajudaram na ocorrência, junto com policiais de Ouro Branco.

A perseguição terminou perto do pedágio da BR-163, onde os dois suspeitos foram abordados e presos. A caminhonete furtada também foi recuperada.

Os homens foram levados para a delegacia junto com o veículo.