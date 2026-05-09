Briga entre casal termina com feridos e arma apreendida em Ladário

Uma briga entre um casal terminou com os dois feridos e uma arma apreendida na tarde da última terça-feira (5), em Ladário.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender uma confusão em uma residência da cidade. No local, os policiais encontraram um homem, de 39 anos, e a companheira dele, de 33, com ferimentos após a discussão.
Conforme o relato registrado, durante a briga a mulher teria atingido o dedo do homem com uma faca, causando sangramento. Já a mulher contou que levou um soco na boca e ficou com corte e inchaço nos lábios.
Durante o atendimento, os policiais encontraram dentro da casa uma arma de fogo calibre 7.63 e uma faca com cabo de madeira, que estava quebrada.
O casal foi levado ao pronto-socorro para receber atendimento médico.
Após os procedimentos, o homem foi encaminhado para a Polícia Civil junto com a arma e a faca apreendidas.
