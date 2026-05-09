O legado do rei! Conhecido como um dos maiores covers do Rei do Pop, Wendel entra em turnê com guitarrista oficial do artista

O recente lançamento do filme autobiográfico Michael, que estreou no dia 23 de abril, reacendeu no público a memória, a estética e a força de um dos maiores nomes da música mundial: Michael Jackson. Em Campo Grande, esse movimento também encontra eco na trajetória do artista cover Wendel Gama, que há anos transforma a admiração de infância em profissão e espetáculo nos palcos.

A conexão com o Rei do Pop começou cedo, ainda na infância. Aos sete anos Wendel recorda que assistiu uma fita VHS de um show do artista e se encantou. “Ali foi quando eu vi pela primeira vez e me apaixonei”, relembra. Pouco tempo depois, em 2009, ano da morte do artistas, Wendel, ainda aos 12 anos, fez sua primeira apresentação na escola em homenagem ao grande ídolo. “Percebi o que eu realmente queria para a vida”, contou ao Jornal O Estado.

Wendel não apenas interpreta Jackson: ele canta e dança com maestria, sendo reconhecido como o melhor cover do cantor em Mato Grosso do Sul, além de já ter realizado shows pelo Brasil e mundo afora. Entretanto, ser cover exige interpretação, presença de palco e até preparação física.

“Eu costumo assistir todos os dias suas performances, pelo menos alguma parte de performances! Treino muito pra que eu consiga cantar o mais próximo possível, escutando as músicas e cantando junto. Costumo ir pra academia todos os dias, para manter uma boa forma, assim consigo fazer uma turnê inteira sem me prejudicar, e isso ajuda pra cantar e dançar! E também faço uma dieta, não tão restrita, mas pra manter a saúde em dia e evitar ficar doente”, revelou em entrevista.

A extensa preparação para viver o astro também foi realizada pelo ator Jaafar Jackson, que deu vida ao artista nas telas do longa autobiográfico. Com o bônus de ser sobrinho de Michael Jackson, a aparência garantiu uma porcentagem na rotina, mas, segundo informações do site ‘In Touch’, Jaffar se dedicou a treinamentos intensivos de canto, dança e atuação, visando captar de forma fiel os movimentos e a energia de palco do Rei do Pop.

Sucessos

Em Campo Grande, Wedell relembra que um dos seus momentos mais marcantes foi a realização do primeiro show autoral, no Blues Bar, com banda e dançarinos, no projeto ‘Moonwalk Project’. “Foi muito suor e trabalho duro para conseguir colocar aquele espetáculo de pé”, conta.

Nas redes sociais, o cover do campo-grandense é tido como muito próximo do perfeito por quem o acompanha. No Tik Tok ele acumula 4 milhões de seguidores e 44 milhões de curtidas; já no Instagram, o cover da música ‘Human Nature’ ultrapassou 1 milhão de curtidas.

“O público do TikTok é muito intenso, eles realmente adoram os tipos de vídeo que venho trazendo! Sempre estão fazendo comentários positivos, de incentivo e também pedindo pra cantar diversas músicas, e fazendo esse tipo de conteúdo, consegui fazer com que os meus vídeos chegassem a pessoas próximas ao MJ, por exemplo, eu sou seguido pelo próprio sobrinho do MJ, TJ Jackson; também sou seguido por um dos dançarinos e coreógrafos do MJ, Travis Payne; e não posso deixar de falar que também sou seguido pelo baterista que trabalhou com o Michael por muitos anos, Jonathan Sugarfoot”, conta.

Para ele, Jackson é um artista atemporal, que ainda encanta a nova geração, assim como encantou Wendel quando era criança. “O que desperta essa admiração é o fato dele ser único, diferente na sua forma de dançar, cantar e compor. Além de ser um grande artista, era um ser humano incrível, que espalha o verdadeiro amor em suas ações e através de sua música! Foi extremamente dedicado a dar o seu melhor e conseguiu se tornar o maior de todos os tempos”.

Turnê internacioal e Jennifer Batten

Já tendo dividido os palcos com músicos e profissionais ligados diretamenta a Michael Jackson, Wendel firmou mais uma parceria, dessa vez com Jennifer Batten, uma das guitarristas mais icônicas do Rei do Pop, que tocou com ele por dez anos, de 1987 a 1997, tendo participado das turnês mundiais ‘Bad’, ‘Dangerous’ e ‘History’.

Agora, Wendel e Jennifer estam juntos para o projeto ‘Legend The Show in Orchestra’, idealizado na Itália. “Fui convidado parar ser o front man desse projeto, e desde o primeiro show, tive a oportunidade de tocar junto a Jennifer Batten, a icônica guitarrista que acompanhou o Michael durante uma década!”.

“Depois da primeira vez tocando com a Jennifer, já saímos pra turnês na Europa, fizemos mais de 100 shows juntos, incluindo, Itália, Alemanha e Suíça! E nesse 19 de maio em um dos maiores teatros da Itália , terei a oportunidade de dividir o palco com a Jeniffer e agora com o baixista Don Boyette, que trabalhou junto com o Michael também”, revela.

Após tantos anos homenageando um artista tão icônico, Wendel acredita que conseguiu aprender além do artístico com o ídolo. “Pude aprender que não importa o que aconteça, se você persistir com perseverança e humildade, você chega onde quiser. O Michael me ensinou a não desistir, sempre ir além, e focar naquilo que você ama! Com o Michael a gente aprende a se olhar no espelho e fazer a mudança começando por si mesmo! Aprendi a ter mais paciência, mais cuidado e ter mais responsabilidade”.

Por Carolina Rampi