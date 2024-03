Polícia Militar realiza operação contra desordem pública na Avenida Afonso Pena

No último domingo (24), o 9º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Mato Grosso do Sul conduziu uma ação estratégica intitulada “Operação Saturação” nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Como resultado dessas ações, foram emitidos cinco Autos de Infração, e dois veículos em situação irregular foram apreendidos.

O principal objetivo dessa iniciativa, que contou com o suporte do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, foi impedir a manifestação de desordem pública, a prática de manobras arriscadas em motocicletas e a realização de corridas clandestinas de veículos, os chamados “rachas”.

