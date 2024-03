Primeiro leilão da Expogrande 2024 fatura mais de R$ 1 milhão

De casa cheia, a Acrissul iniciou com o pé direito o circuito de leilões deste ano. Neste sábado, 23, o 4º Leilão Patrimônio Genético, promovida pela Nelore Sete Estrelas, faturou R$ 1.099.200,00 com a venda de 40 reprodutores nelore P.O, registrando a média de R$ 30.533,00 por animal. O leilão foi organizado pela Central Leilões e pela Leiloboi Leilões Rurais. A transmissão ficou por conta do Canal do Boi.

O lote 7 foi o mais valorizado da tarde, alcançando o preço de R$ 90 mil durante o leilão, depois de acirrada disputa entre os compradores. O animal é um touro nelore P.O de 30 meses.

Para Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato de Mato Grosso do Sul), entidade que promove a Expogrande, o resultado deste sábado é o prenúncio do sucesso que serão os negócios durante a feira agropecuária. “A Expogrande é uma referência de preços no País para o mercado de matrizes, reprodutores e também de animais de reposição”, compara o ruralista.

O próximo leilão da Expogrande acontece no dia 4 de abril, na abertura oficial da feira, com a oferta de 1.800 animais de cria, recria e engorda durante o Leilão de Corte Acrissul, também organizado pela Leiloboi Leilões Rurais, que neste ano completa 39 anos de existência.

Com informações Acrissul