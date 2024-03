Cerca de 3,3 toneladas de peixes são colocados em lagos de Dourados para pesca na Semana Santa

Em Dourados, acontecerá mais uma vez, a tradição de liberar a pesca em parque da cidade na Semana Santa. Além do Parque Antenor Martins, a liberação também vale para os dois lagos do Parque Rego D’Água. Hoje(25) foram despejados aproximadamente 3,6 toneladas de peixes.

A liberação para a realização da pesca vai ser aberta na quinta-feira (28), sexta (29) e sábado (30). A espécie predominante é de pacu, mas alguns exemplares de curimba e pintado também foram despejados, que se juntam aos peixes já presentes no lago de ações anteriores.

Além disso, os canais do Parque do Lago receberam exemplares de carpa, mas esses apenas de ornamentação e não poderão ser capturados. Para a pescaria, existem regras estabelecidas e conhecidas pelos pescadores que participam da atividade nos lagos e neste ano são permitidas duas varas por pescador.

A Guarda Municipal de Dourados fa´ra suporte nos locais e garantir que as regras sejam estebelecidas e mantidas no local.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.