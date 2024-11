Polícia Militar encontra depósito de maconha em casa abandonada em Campo Grande

Um depósito de drogas foi descoberto na noite desta quinta-feira (14) no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, após uma denúncia anônima que alertava sobre o armazenamento de entorpecentes em uma residência abandonada. A operação foi realizada pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, que localizou no imóvel mais de meia tonelada de maconha, dividida em 50 fardos, escondidos dentro de um veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia foi recebida indicando que o local estava sendo utilizado para tráfico de drogas. Ao chegar no terreno, a equipe policial encontrou um carro Chevrolet Corsa estacionado nas proximidades. Antes mesmo de adentrar a casa, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha, o que confirmou a suspeita de que o imóvel abrigava substâncias ilícitas.

A equipe então entrou no quintal e, ao vasculharem o local, encontraram os 50 fardos de maconha no interior do veículo. Durante a inspeção, foi verificado que a placa do Corsa estava adulterada, pois a numeração não correspondia ao chassi original do automóvel, configurando um possível crime de adulteração de sinal identificador.

Nenhuma pessoa foi localizada no momento da abordagem, e o imóvel estava aparentemente desocupado. A polícia registrou o caso como tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador, e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

A Polícia Militar segue investigando o caso para localizar os responsáveis pelo armazenamento e tráfico de drogas no local. O grande volume de maconha apreendido indica que o imóvel poderia ser um ponto de distribuição da substância na Capital.

