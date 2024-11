Brasil tropeça e empata com a Venezuela em jogo marcado por pênalti perdido

A seleção brasileira empatou em 1 a 1 com a Venezuela, na noite de quinta-feira (14), em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O confronto ocorreu no estádio Monumental de Maturín e deixou o Brasil na terceira posição da tabela, com 15 pontos, cinco a menos que a líder Argentina, que ainda enfrentaria o Paraguai no mesmo dia.

Sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil dominou as ações no primeiro tempo, especialmente com jogadas rápidas de Vinicius Júnior. Aos 21 minutos, o camisa 7 chegou a acertar a trave, criando uma das melhores chances. O placar foi aberto aos 42 minutos em uma cobrança de falta precisa de Raphinha, que acertou o ângulo do goleiro Romo, colocando o Brasil em vantagem antes do intervalo.

No entanto, a Venezuela empatou logo no início do segundo tempo, aos 46 segundos. Segovia, que havia acabado de entrar, recebeu passe de Savarino e, sem marcação, chutou forte da entrada da área para igualar o marcador. Após o gol, a equipe venezuelana recuou suas linhas, dificultando as investidas do Brasil, que encontrava espaço apenas pelos lados do campo.

Aos 13 minutos da segunda etapa, o Brasil teve a melhor oportunidade para garantir a vitória. Vinicius Júnior foi derrubado dentro da área, mas ele mesmo cobrou o pênalti e chutou mal, desperdiçando a chance. A partir daí, a seleção brasileira encontrou ainda mais dificuldades para ameaçar o gol adversário.

Com o empate, o Brasil chegou aos 15 pontos nas Eliminatórias, ocupando a terceira posição. A seleção terá que buscar recuperação para não deixar a Argentina e outros concorrentes abrirem vantagem na corrida pela vaga na Copa do Mundo de 2026. O resultado frustra os torcedores e acende o alerta para os próximos desafios, já que o Brasil ainda busca equilíbrio no novo ciclo comandado por Dorival Júnior.

