Polícia Militar de Ponta Porã intercepta transporte de 34,75 kg de maconha em ônibus com destino a Fortaleza

Nesta terça-feira (21), a Polícia Militar de Ponta Porã interceptou o transporte de drogas em um ônibus intermunicipal que fazia a linha Ponta Porã/Campo Grande. Nele, foram encontrados 34,75 kg de maconha em posse de uma mulher de 28 anos, com destino a Fortaleza, Ceará.

Após receber uma denúncia anônima sobre um odor suspeito no bagageiro externo do veículo, a equipe abordou o ônibus e iniciou a vistoria com um cão farejador. As substâncias ilícitas foram localizadas em uma mala cinza e três caixas de papelão, totalizando 34,75 quilos de maconha, distribuídos em 36 tabletes.

Ao comparar a mala com o ticket correspondente, os policiais identificaram a mulher de 28 anos, que confessou a posse do material. Segundo ela, os entorpecentes foram entregues por um desconhecido via aplicativo de mensagens, com destino à sua cidade natal, Fortaleza, Ceará. Ela receberia R$ 3.000 pelo serviço.

A autora foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia para as providências legais, conforme informações do Dourados News.