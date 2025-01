Oficina gratuita ensina uso de drones nas artes, em Campo Grande

Nos dias 27 e 31 de janeira acontecerá a oficina gratuita “Altos Voos MS – Explorando Drones na Arte” , em Campo Grande. A iniciativa conta com financiamento da LPG (Lei Paulo Gustavo), do Ministério da Cultura, e com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura).

A oficina oferece aos participantes conhecimento teórico e prático sobre o uso de drones, com aplicações que abrangem desde a cobertura aérea de eventos como shows, feiras e festivais, até a produção de filmes, documentários e videoclipes. Além de explorar as possibilidades artísticas, o curso também aborda o potencial dos drones para impulsionar a economia criativa no Estado.

Apoio inclusivo e vagas limitadas

Com carga horária de 20 horas, a oficina será ministrada por instrutores especializados e oferecerá 30 vagas. O evento conta com acessibilidade para PcD (pessoas com deficiência) e prioriza vagas para integrantes das comunidades LGBTQIA+, populações indígenas e pessoas negras, reforçando o compromisso com a inclusão e a diversidade.

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e podem realizar a inscrição pelo link https://forms.gle/mVwkDPQ5s8tsMpmB6 ou acessá-lo por meio da bio do perfil oficial no Instagram, @altosvoosms. As vagas são limitadas, e os resultados serão divulgados no perfil oficial após o encerramento das inscrições.

Os participantes que concluírem pelo menos 75% da carga horária receberão um certificado de participação, que pode contribuir para suas trajetórias profissionais e acadêmicas. A iniciativa não apenas promove o acesso à tecnologia, mas também fortalece a rede de criadores e empreendedores culturais no Estado.

Mais informações

Para saber mais sobre o projeto e acompanhar as novidades, siga o perfil oficial no Instagram @altosvoosms ou entre em contato pelo e-mail [email protected].