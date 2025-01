Quarta-feira em MS será de céu claro e temperaturas em elevação

Nesta quarta-feira (22), Campo Grande amanheceu com céu parcialmente claro e temperaturas amenas, registrando 22ºC. Segundo o Climatempo, a máxima para a Capital não deve ultrapassar os 29ºC. Mas o calor promete ganhar força nos próximos dias, com previsão de 31ºC na quinta-feira (23) e 33ºC na sexta-feira (24).

No interior do Estado, as temperaturas também seguem elevadas. Porto Murtinho e Três Lagoas podem atingir 33ºC, enquanto Corumbá, Água Clara e Ivinhema devem registrar máximas de 32ºC. Em Coxim, Bonito e Dourados, os termômetros podem chegar a 31ºC, e em Ponta Porã, a máxima prevista é de 28ºC.

Apesar do predomínio do Sol, a meteorologia alerta para a possibilidade de chuva fraca a moderada, com risco de tempestades em áreas isoladas. Essa instabilidade é causada pela combinação de calor, umidade, deslocamento de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, intensificadas pelo avanço de uma frente fria e a presença de um ciclone extratropical.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta válido até o fim desta manhã para risco de chuva intensa em quase todo o estado. Segundo o órgão, podem ser registrados volumes de chuva de até 50 milímetros, acompanhados por rajadas de vento de até 60 km/h.

Na quinta-feira, o calor deve se intensificar ainda mais, com a umidade relativa do ar podendo cair para 25%, índice considerado perigoso para a saúde. Mesmo assim, há previsão de pancadas de chuva típicas do verão, que podem vir acompanhadas de temporais localizados.

