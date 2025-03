Parque Tecnológico de Campo Grande assina parceria com aceleradora de Carol Paiffer

ParketcCG através da Prefeitura de Campo Grande assinou na sexta-feira (28), uma parceria com a empresa Dinastia Hub, aceleradora com mais de 86 negócios que através de uma equipe de empreendedores e consultores experientes, se dedica a apoiar outros empreendedores. O compromisso do hub é fornecer recursos, conhecimento e suporte personalizado para ajudar cada empreendedor a alcançar seu próprio sucesso.

“A Dinastia Hub oferece serviços de consultoria jurídica, financeira, marketing, entre outros, além de coworking, espaço para eventos e acesso ao ecossistema de inovação, um centro de serviço compartilhado. Afinal, todas as empresas precisam de contador, de marketing, de assessoria de imprensa, ou seja, de todos esses produtos e serviços. E quando você faz isso dentro de um grupo, você tem a chance de acelerar e de reduzir custo, contratando profissionais melhores. Além do fato do que o ecossistema, ele permite que as empresas se conectem”, explica Carol Paiffer, CEO da Atom e da Dinastia.

Ainda segundo a CEO, “A intenção é justamente essa troca. Então, o que eu já aprendi eu posso trocar com o que já está sendo desenvolvido aqui e planejamos como melhor utilizar tudo isso. Quando falamos, por exemplo, de tecnologia, de inteligência artificial, de análise de dados, quanto mais empresas dentro de um ecossistema com mesmas finalidades de resultados, mesmo que de setores diferentes, você consegue evoluir muito mais rápido e até interpretar muito melhor os dados”, complementa.

Para a chefe do Executivo-Municipal, Adriane Lopes, a parceria é uma oportunidade a mais para que investidores e empreendedores se conectem a novas tecnologias e ganhem força e conhecimento com todo o suporte e apoio de profissionais especializados do setor.

“Tudo isso é muito importante, principalmente pelo fato de que as pessoas ainda acham que empreender é muito difícil e arriscado, mas não é. Então, você permitir que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento através de parceiros com a Dinastia Hub, por exemplo, faz toda a diferença. Também vale lembrar que estamos passando hoje no Brasil por uma situação onde existem vagas, mas não existem profissionais qualificados. Essa ação também pode dar suporte para muitas empresas poderem contratar melhor, montar seus times e que possam performar de forma mais assertiva e com sucesso”, disse a prefeita.

Para Adriana Tozzetti, diretora-executiva do ParktecCG, a parceria é um importante passo para interessados em empreender no município. “Carol Paiffer, referência no mercado financeiro e no desenvolvimento de startups, vai se conectar ao ecossistema de inovação de Campo Grande, oferecendo suporte estratégico a empreendedores e consequentemente, atrair investidores de diversos segmentos para a nossa Capital. Sem contar, é claro, compartilhar uma bagagem técnica baseada em 20 anos de sua experiência no mercado financeiro”, complementa.

CEO e fundador da Know How Experience, que nasceu em Campo Grande, parceiro da Dinastia Hub, jurado de uma TV internacional e empreendedor que conecta o Brasil ao Oriente Médio, levando estratégias e facilitando investimentos, Filipe Trindade se tornou um intermediador de negócios internacionais e afirma que essa nova parceria firmada no Gabinete da prefeita (Gapre) só vem para enriquecer oportunidades para a Capital sul-mato-grossense.

Para se conectar ao ecossistema da Dinastia Hub e a Carol Paiffer, basta entrar em contato com a equipe do ParketecCG que fica na Av Rachid Neder, 760 no Monte Castelo.

