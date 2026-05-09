Série D: diante do líder, Operário busca 1ª vitória

O Operário ainda busca a primeira vitória para voltar à zona de classificação e evitar que a competição termine precocemente. O Galo encara o líder Uberlândia-MG, hoje (9), às 16h, no Estádio Jacques da Luz. Já o Ivinhema recebe o lanterna Abecat-GO, em casa, amanhã (10), às 17h, no Estádio Saraivão.

A situação do Operário é delicada. Com apenas três pontos em cinco jogos, a equipe comandada por Diego Souza ocupa a quinta colocação e está fora da zona de classificação. Fora das quatro linhas, o clube aposta na mobilização da torcida como fator extra. Uma das iniciativas é em alusão ao Dia das Mães. O Operário anunciou entrada gratuita para mulheres no jogo deste sábado.

Se o Operário vive sob pressão, o Ivinhema atravessa cenário oposto. Sob o comando de Douglas Ricardo, o time soma dez pontos. A campanha coloca o clube na vice-liderança do grupo, atrás apenas do Uberlândia, que chegou aos doze pontos.

O duelo contra o Abecat, último colocado com dois pontos, dependendo de outros resultados, pode levar o Azulão à a liderança.

O regulamento prevê a classificação dos quatro primeiros colocados, e restam cinco rodadas no returno. No momento, além de Uberlândia e Ivinhema, Crac-GO, Betim-MG completam o G-4, com sete pontos cada.

Por Ricardo Prado