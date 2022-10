Em jogo do ano, São Paulo pode voltar a ser campeão hoje; confira escalações

O São Paulo entra em campo hoje (1) pelo que é tratado como jogo da década. O tricolor enfrenta o Independiente Del Valle pela grande final da Copa Sul-Americana, às 16hrs, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Pressionado após anos de seca, o maior campeão internacional vê na Copa Sul-Americana uma forma de retomar o caminho de glórias. Para além disso, a competição é ponto crucial para o planejamento da próxima temporada, já que o campeonato oferece vaga direta para Libertadores e mais alguns milhões em premiação.

Desde que venceu a competição pela primeira vez, há dez anos, o São Paulo entrou em um período de seca, em que conquistou apenas um título, o Paulista do ano passado. No banco, terá Rogério Ceni, um dos maiores ídolos do clube como jogador, em busca de seu primeiro troféu no comando do Tricolor.

Prováveis escalações para São Paulo x Independiente Del Valle

São Paulo: Felipe Alves; Rafinha (Igor Vinícius), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Schunke e Luis Segovia; Matías Fernández, Johanner Chávez, Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli e Marcos Angulo; Junior Sornoza e Jonathan Bauman. Técnico: Miguel Anselmi.

Transmissão

A final da Copa Sul-Americana, entre São Paulo e Independiente del Valle, terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (pay-per-view). O sinal estará gratuito para assinantes de TV a cabo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.