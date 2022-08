Receita: Hoje é dia de panqueca com carne moída e molho vermelho

2 colheres (sopa) queijo parmesão ralado

Modo de Preparo

Massa

Em um liquidificador, bata o Leite com a farinha de trigo, o óleo, o sal e os ovos. Aqueça uma frigideira untada e coloque pequenas porções de massa. Deixe dourar levemente dos dois lados. Repita a operação até terminar a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o óleo e junte a carne moída. Tempere a gosto e refogue bem até ficar soltinha. Junte a água e os demais ingredientes. Cozinhe por alguns minutos para secar o excesso de líquido.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Junte os tomates, a polpa de tomate, a abóbora e a água fervente e cozinhe por cerca de 20 minutos com a panela semi tampada. Com o auxílio de um garfo, amasse levemente a abóbora e adicione o sal e o manjericão. Ferva por mais 10 minutos e reserve aquecido.

Montagem

Recheie cada panqueca com cerca de 2 colheres (sopa) de Recheio e reserve. Em um recipiente refratário, forre o fundo com um pouco do Molho. Arrume as panquecas no refratário e cubra com o Molho restante. Polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno para gratinar. Sirva.