Polícia investiga se servidora pública encontrada morta foi vítima de feminicídio

A servidora pública, Leiza de Ávila Ferraz, de 59 anos, foi encontrada morta no lixão do município de Nioaque, distante 188 km de Campo Grande. A vítima estava desaparecida desde o dia 30 de setembro e pode ser a 25a vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul.

A reportagem do jornal O Estado conversou com um dos irmãos de Leiza, que optou por não se identificar. Segundo ele, no dia 30 de setembro, tentaram falar com a mulher e foram até a casa da mesma, mas não encontraram ninguém.

O irmão revelou ainda que o suspeito preso é um pedreiro que estava fazendo uma obra na residência da vítima. O mesmo teria confessado o crime à polícia e indicado onde estaria o corpo. “Ele não deu mais detalhes sobre por que teria cometido o crime”, disse.

De acordo com as informações repassadas pelo Delegado Diego de Queiroz, titular da Delegacia de Nioaque, há um suspeito preso em virtude de prisão temporária e o procedimento está em sigilo absoluto pelo Poder Judiciário. Sobre o achado de cadáver no lixão, o delegado afirmou que a perícia foi acionada para realizar a coleta do material que será encaminhado para o IMOL e posteriormente ao IALF (Instituto de Análises Laboratoriais Forenses) para confronto de DNA com familiares.

Por Thays Schneider