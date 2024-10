Indo para o trabalho, mulher morre após acidente entre moto e carreta na BR-158 em Cassilândia

Uma mulher, identificada como Caroline Stefani Souza Oliveira, de 30 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (17), após um acidente entre a motocicleta que ela conduzia e uma carreta, na BR-158 na entrada do distrito da Vila Santa Rita, em Cassilândia, no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações, a mulher seguia para o trabalho e ao fazer a conversão para acessar o distrito, aconteceu o acidente. As circunstâncias ainda serão investigadas pela polícia.

Equipe de socorro foi acionada, mas Caroline morreu não resistiu e morreu no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e peritos estiveram lá.