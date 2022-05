Polícia investiga se madrasta suspeita de envenenar enteados matou ex

A Polícia do Rio investiga se Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49 anos, suspeita de envenenar dois enteados, teria relação com a morte de seu ex-marido e de uma vizinha, já que os dois morreram de repente. A informação é do RJTV, da TV Globo.

Cíntia foi presa na sexta-feira (20/5), acusada de envenenar o enteado, Bruno, de 16 anos. O adolescente passou mal após almoçar na casa da madrasta no último domingo (15/5).

Na ocasião, a mulher teria colocado chumbinho no feijão do garoto, que chegou a sentir um gosto amargo na comida. O caso levantou suspeitas em relação à morte de Fernanda Carvalho, de 22 anos, irmã de Bruno. Ela foi hospitalizada em março, com quadro de intoxicação e sintomas semelhantes aos que a irmã teve.

A morte da jovem foi dada como sendo por causas naturais, mas após a internação do adolescente, que sentiu tontura, suor excessivo e língua enrolando, a polícia decidiu abrir investigação.

Com informações do site Metropoles