Concurso Miss Beleza Trans MS acontece neste sábado no Teatro da Mace

Dando continuidade aos eventos da campanha “Maio da Diversidade LGBT+”, acontece neste sábado (21) a edição 2022 do concurso Miss beleza T Mato Grosso do Sul, com apoio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBT+ (SubsLGBT).

O evento é organizado pelo Movimento de Estudo Sexualidade, Cultura, Liberdade e Ativismo de Mato Grosso do Sul (Mescla/MS). A edição 2022 acontece a partir das 20h deste sábado no Teatro Mace, na Rua 26 de Agosto nº 63 no centro da Capital.

A edição deste ano conta com a participação de treze concorrentes nascidas em Mato Grosso do Sul, cada uma representando um município do Estado. O coordenador-geral da Mescla/MS, Frank Rossatte, afirma que a importância do concurso é trazer visibilidade. “É importante desconstruir os preconceitos que as pessoas tem e mostrar que o lugar das pessoas trans não é apenas nas esquinas, mas em todo lugar, inclusive nas passarelas’, disse.

O concurso Miss Beleza T Mato Grosso do Sul é realizado desde 2008, voltado para mulheres transexuais, e tem como missão a conscientização e a promoção de igualdade entre mulheres travestis e transexuais, tanto na sociedade como no mercado de trabalho. A vencedora vai representar o Mato Grosso do Sul no concurso nacional Miss Beleza T Brasil.

Na tarde desta sexta-feira (20), as participantes do concurso participaram de visitação ao Bioparque Pantanal, juntamente com integrantes da SubsLGBT, Conselho estadual LGBT e artistas LGBT+.

Representando Coxim no Miss Beleza T 2022, Jade Haddad, de 27 anos, disse ser uma felicidade enorme conhecer o Bioparque. “É uma honra encontrar as belezas naturais de Mato Grosso do Sul”.

A Miss T Mato Grosso do Sul de 2016, Daniela Teixeira Lima, é uma das juradas da edição deste ano. Ela contou que acompanhou a construção do Bioparque e estava com expectativa enorme para conhecer o local.

Durante o mês de maio, a SubsLGBT realizou dezenas de atividades da campanha “Maio da Diversidade LGBT+”. A campanha que neste ano celebra os 11 anos Lei nº 4.031, que instituiu o dia 17 de Maio, como o Dia Estadual de Combate à Homofobia em Mato Grosso do Sul, e os 32 anos, que a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou oficialmente que “a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio”, eliminando assim a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças, tem a participação de mais de 50 instituições.

As ações da campanha “Maio da Diversidade LGBT+” continuam até 31 de maio com diversas atividades. Acesse aqui o calendário.