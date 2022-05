Trecho da rua Rui Barbosa com professor Severino de Queiroz fica parcialmente interditado neste fim de semana

As intervenções chegam neste sábado (21) até o cruzamento da rua Rui Barbosa, com a Professor Severino Ramos de Queiroz. O trecho ficará parcialmente fechado para obra de laço semafórico.

Por se tratar de um serviço rápido, a previsão é de liberar no mesmo dia

Também fecha totalmente neste sábado, a Rua 13 de Maio, entre a Dom Aquino e Barão do Rio Branco, para obras de fresagem e reperfilagem. A previsão é liberar no mesmo dia.

Na segunda-feira (23), a Rua Dom Aquino, entre a Padre João Crippa e a Pedro Celestino, ficará parcialmente fechada para obra de remendo superficial. A previsão é liberar na segunda (23) ao fim do dia.

Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande