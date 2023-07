Polícia investiga rede que utilizava pessoas para transporte de drogas em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso, juntamente com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), desencadeou a Operação Unitas, nesta segunda-feira (24). Os policiais têm como alvo duas mulheres com passagens anteriores por tráfico de drogas. O objetivo é desmantelas uma rede que atraia pessoas para o tráfico de drogas no Estado.

Segundo informações disponibilizadas por meio de nota oficial da Civil de Mato Grosso, as suspeitas atuavam no esquema criminoso recrutando novas mulheres para fazer o transporte da droga. Na maioria dos casos, em caminhões que oferecem carona na estrada.

No decorrer das investigações, foi descoberto uma rota usada para o tráfico, no qual cargas eram trazidas da fronteira – Ponta Porã até Dourados, e despachada em quantidades fracionadas até a região Norte de Mato Grosso do Sul, com intermédio em Coxim.

A maconha prensada e do tipo ‘skunk’ tinha como destino a cidade de Cuiabá (MT).

Prisões em MS

Ao final, a ação teve como resultado a prisão em flagrante de cinco pessoas, recuperação do veículo Renault Sandero e a apreensão de mais de 550 kg de maconha.

Na madrugada de domingo (23/7), três pessoas foram presas em flagrante em Dourados, no Canaã I, por policiais do SIG do 2º Distrito Policial da cidade. Eles foram pegos em uma espécie de depósito com 485 quilos da droga que havia saído de Ponta Porã.

No sábado (22/7), equipe da 1º Distrito Policial de Coxim e da DRE de Mato Grosso conseguiu interceptar e prender duas mulheres em Coxim.

Elas estavam transportando mais de 70 kg de maconha para Cuiabá (MT) após pegarem carona com um caminhoneiro em Dourados.