Geraldo Rezende convida Barbosinha para ir para o PSDB para disputa em Dourados

O Deputado federal Geraldo Rezende ( PSDB), defende a candidatura consensual para a prefeitura de Dourados, segundo maior colégio eleitoral do Estado que está cobiçado dentro do ninho tucano. Ele se atreveu a convidar o vice-governador Barbosinha ( PP), em primeira mão, para ir para o PSDB, durante entrevista para o O Estado.

Questionado sobre a corrida eleitoral que está sendo cobiçada dentro do partido, Resende adiantou e afirmou em concordar com a ida do ex-deputado estadual Marçal Filho e convidou o também vice-governador Barbosinha para irem ao PSDB, ambos já demonstraram o interesse em concorrer a cadeira. “Me atrevo a convidar o vice-governador a somar conosco que temos interesse na prefeitura de Dourados dentro do PSDB, eu, o deputado Zé Teixeira, a deputada Lia Nogueira, o ex-deputado Marçal filho que está cogitando vir para o partido assim seriamos cinco interessados para que até março do ano que vem possamos definir o melhor nome”, detalhou seu plano.

Em relação a disputa pela prefeitura de Campo Grande, ele afirmou que o partido tem interesse em eleger o prefeito da Capital porque significa o maior colégio eleitoral no qual representa 40% dos votos do Estado e afirmou que para o PSDB ter um prefeito na Capital seria importante para a sucessão do atual governador Eduardo Riedel em 2026 ao governo. “O partido se interessa na Capital para que possa manter os trabalhos do governador em 2026 dando continuidade em prol do Estado diante dos projetos e programas que já estão sendo praticados”, explicou Rezende.