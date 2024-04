Polícia intercepta carregamento milionário de maconha na MS-164

Uma operação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na apreensão de uma grande quantidade de maconha na noite de domingo (28), na MS-164, rodovia estadual próxima a Maracaju, a 159 km de Campo Grande. Um veículo de passeio carregado com 628 quilos da droga foi interceptado, em uma ação que desarticulou uma rota do tráfico entre Ponta Porã e a Capital do estado.

Conforme informações do DOF, o valor estimado do entorpecente apreendido ultrapassa a marca de R$ 1,2 milhão. A descoberta aconteceu quando uma equipe de patrulhamento avistou o veículo em alta velocidade e decidiu abordá-lo. O motorista, admitiu ser um batedor de estrada, encarregado de transportar a maconha de Ponta Porã até Campo Grande.

As investigações revelaram ainda que o condutor estava supostamente liquidando uma dívida com traficantes ao realizar a entrega da carga ilícita. Após a detenção do suspeito, a ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Civil em Maracaju, onde o condutor permanece sob custódia aguardando audiência.

Quanto à maconha apreendida, ela foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde será submetida à incineração.

As autoridades reforçam que o caso permanece sob investigação para identificar e desmantelar qualquer outra estrutura associada ao tráfico de drogas na região.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: