Polícia identifica e procura por autor que matou mulher com tiro no Jardim Colúmbia

Após três meses do atentado contra Kamylla Scarllet Fernandes Cristaldo, de 28 anos, no dia 01 de setembro, mas que morreu somente três meses depois, no dia 19 de dezembro, a Polícia Civil por meio da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) identificou o autor do crime. Trata-se de Matheus Henrique de Oliveira Domingos, que segue foragido.

Após o ataque que deixou a jovem paraplégica e na cama de um hospital, a polícia passou a investigar para identificar o atirador. Quando a vítima acordou, contou aos investigadores que Matheus seria o autor, e que ele é namorado da amiga com quem ela dividia casa.

O motivo dos disparos seria o ciúme exacerbado que Matheus tinha da amizade da namorada com a vítima. Diante disso, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito e, desde então, ele segue foragido. Já com relação a vítima, apesar de ter apresentado uma breve melhora que lhe permitiu indicar a autoria aos policiais, após mais de três meses internada em estado grave, faleceu ontem (19/12), em decorrência de complicações causadas pelos disparos.

Em caso de informações, ligar para os números 67 – 99217-1527; 67 – 99238-4923; ou pelo 190.

