Agetran informa as interdições de trânsito programadas para o final de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulga as interdições de trânsito previstas para este final de semana, relacionadas a eventos e atividades em Campo Grande. Com o objetivo de manter a ordem e a segurança no trânsito, reforçamos a importância de que os condutores respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para evitar transtornos.

Segue o cronograma das interdições:

Sábado, 21 de dezembro de 2024

Horário: 06h30 às 00h

Local: Rua Maria Girlei Pedro, entre a Rua Poente e Rua Francisco Antônio de Souza

Evento: Festividade Religiosa

Horário: 12h às 00h

Local: Rua José Bonifácio, entre a Rua Dom Pedro II e Rua Benjamin Constant

Evento: Confraternização Natalina

Horário: 14h às 18h

Local: Rua Nascim Abrão nº216, entre a Luciana Ota Pérez e Rua Pinhão

Evento: Natal Solidário

Horário: 14h às 18h

Local: Rua União da Serra, entre a Rua Otília Coelho Neto e Rua Flores da Cunha

Evento: Natal Solidário Serraville

Horário: 14h às 20h

Local: Rua do Carneiro, entre a Rua Otacílio Machado e Rua Antônio Bitencourt Filho

Evento: Festa de Natal

Horário: 15h às 18h

Local: Av. Tarumã, Av. Carioca e Av. Pindaré

Evento: Ação Social

Horário: 16h às 22h

Local: Rua Caraíba, entre a Rua Jaúna e Rua dos Topógrafos

Evento: Evento Cultural

Horário: 18h às 19h30

Local: Rua Maracaju com a Rua 14 de Julho até a Praça Ary Coelho, na Av. Afonso Pena

Evento: Parada Natalina

Horário: 18h às 23h

Local: Rua Dom Fernandes Sardinha nº1803, entre a Rua Juruju e Rua Agnelo Souza Castro

Evento: Evento Religioso

Horário: 19h às 23h

Local: Av. Afonso Pena, em frente ao nº2843 (faixa de estacionamento)

Evento: Noite Sagrada

Domingo, 22 de dezembro de 2024

Horário: 12h às 17h

Local: Rua Macaúba, entre General Alcoforado e Rua Manuel Vieira de Souza

Evento: 14º Natal Solidário

Horário: 12h às 19h

Local: Av. Maria Luiza Moraes, entre a Rua João Ferreira Lúcio e Rua Lagoa Mandioré

Evento: Festa Beneficente para as Crianças

Horário: 12h às 20h

Local: Rua Chitão nº16, entre Rua Lebister e Rua Conde de Pinhal

Evento: Festa de Natal para as Crianças

Horário: 14h às 18h

Local: Rua Antônio Prado, entre a Rua Afonso Celso e Rua Coronel Moreira César

Evento: Festa de Natal

Horário: 15h às 21h

Local: Rua Jorge Nahas nº29, entre a Rua dos Gladiolas e Rua dos Narcisos

Evento: Evento Beneficente

Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024

Horário: 18h às 19h30

Local: Rua Maracaju com a Rua 14 de Julho até a Praça Ary Coelho, na Av. Afonso Pena

Evento: Parada Natalina

Horário: 18h às 23h

Local: Rua Mirim nº175, entre a Rua Jussara e Rua Barra Mansa

Evento: Festa de Natal

