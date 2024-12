Motorista dorme ao volante e capota carro na BR-395, em Bataguassu

Motorista com idade não divulgada capotou o carro que conduzia, na tarde desta sexta-feira (20), após dormir ao volante. O acidente aconteceu na BR-395, em Bataguassu, distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Cenário MS, o homem seguia em um VW Gol e saiu de Santa Rita do Pardo com destino a Presidente Epitácio (SP). Ao perder o controle da direção, bateu em uma vala às margens da rodovia e capotou.

O carro parou com as quatro rodas para o alto e o condutor não se feriu gravemente. Com o carro parou no acostamento, o trânsito na região não foi afetado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para acompanhar a ocorrência.

